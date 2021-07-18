Gürlevik içme suyu isale hattı yenileniyor
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Gürlevik içme suyu isale hattı yenileniyor

Gürlevik içme suyu isale hattı yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman şehir merkezi ile birlikte 55 köyünde içme suyu ihtiyacını karşılayan Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı, Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD) projesi kapsamında yenileniyor.

Adıyaman şehir merkezi ile birlikte 55 köyünde içme suyu ihtiyacını karşılayan Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı, Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD) projesi kapsamında yenileniyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'la birlikte Adıyaman şehir merkezi ile birlikte merkeze bağlı 55 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan Gürlevik içme suyu kaynağında incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 8 Milyon Euro'luk kaynağın aktarıldığı AB projesi kapsamında, Gürlevik ana kaynağından Adıyaman şehir merkezine kadar olan 34 kilometrelik mesafede 20 bin metreküplük borular döşenerek isale hattı tamamen yenilenmiş olacak.

Saniyede 393 Litre su akışının sağlandığı Gürlevik ana kaynağında Adıyaman Belediyesi tarafından isale hattının yenilenmesi ile şehir merkezine 250 litre içme suyu sağlanarak Adıyamanlı vatandaşlar kaliteli içme suyu ve alt yapıya kavuşmuş olacak. Vali Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gürlevik içme suyu kaynağındaki incelmelerinin ardından Gürlevik mesire alanında piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. - ADIYAMAN

Gürlevik içme suyu isale hattı yenileniyor
Gürlevik içme suyu isale hattı yenileniyor
Gürlevik içme suyu isale hattı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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