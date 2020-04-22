Gürlek köyünde karantina sona erdi Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde 1 Nisan'dan bu yana devam eden karantina uygulaması bu sabah itibariyle sona erdi.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde 1 Nisan'dan bu yana devam eden karantina uygulaması bu sabah itibariyle sona erdi.

Banaz Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak için 1 Nisan dan bu yana karantinaya alınan Gürlek köyü giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı. Alınan tedbirler sonrasında 7 Nisan tarihinden bu yana herhangi bir pozitif vakanın çıkmamasından dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar sonrası karantinanın sona erdiği duyuruldu.

Yapılan karantina uygulamasının başarılı sonuç verdiği belirten Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, "Uygulama sürecinde, karantinanın sağlıklı uygulanmasında tüm yükü omuzlayan başta İlçe Jandarma Komutanlığı personelimiz olmak üzere, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimize, Gürlek Muhtarlığımıza, katkısı olan tüm kamu personeline ve uyarılarımıza itinayla ve sabırla uyan Gürlekli hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA