Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
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Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı

Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Orhangazi Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gökyüzü Hava Sporları Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen 8. Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması Gürle tepesinde gerçekleştirildi.

Orhangazi Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gökyüzü Hava Sporları Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen 8. Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması Gürle tepesinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden 50 yamaç paraşütçüsünün katıldığı yarışma gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu. 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılan yamaç paraşütü yarışması ilgi gördü. Yarışmacılar, Gürle tepesinin 1100 metre zirvesinden uçarak zorlu rotayı tamamladı.

Yaklaşık 50 kişinin iştirakiyle son bulan yamaç paraşütü yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Ak Parti Bursa İl Başkan Vekili Orhan Aygün, İznik Belediye Başkan Vekili Oğuz Çetin ve protokol mensupları verdi.

Yarışmada kadınlar klasmanında Merve Köse, genel klasmanda Oğuzhan Erdemir, kulüpler klasmanında ise Albatros Havacılık Kulübü birinci oldu. - BURSA

Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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