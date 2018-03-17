Gürkan: "Yerli ve Milli Üretimin Gelişimini Destekliyoruz"

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Enerji üreten cihaz ve ekipmanların üretiminde yerli ve milli üretimin gelişimini önemsiyor ve destekliyoruz" dedi.

MMO Samsun Şubesi, bir enerji sistemleri firması işbirliği ile üyelerine yönelik "Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Isı Pompası, Güneş Enerjisi, PV ve PVT Hibrit Sistemler" semineri düzenledi. Seminerde açılış konuşması yapan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, "Yenilenebilir enerjide regülasyonlar gelişmiş ülkeleri adres gösteriyor. Bu nedenle enerji üreten cihaz ve ekipmanların üretiminde yerli ve milli üretimin gelişimini önemsiyor ve destekliyoruz. İthalat ağırlıklı yenilenebilir enerji üretimi yatırımlarında, işletme sonrası oluşan maliyetlerin ve tedarik süreçlerinin, yatırım sürecinde öngörülen fayda maliyet hesaplarının gerçekleşmemesine yol açmakta olduğunu ve dolayısıyla yenilenebilir enerji yatırımının karlılığını düşürmeye sebebiyet verdiğini açıklayabiliriz. Günümüzde devletimizin yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik çok çeşitli ve ciddi kaynak içeren destek sistemleri oluşturduğunu, bu desteklerin verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemek istiyorum" diye konuştu. - SAMSUN