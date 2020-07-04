Gürkan yeni Adliye Sarayı hakkında bilgi verdi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'ya yeni ve modern bir Adliye Sarayı kazandırılması ile ilgili olarak Ankara'da gerçekleştirmiş olduğu temaslar hakkında bilgiler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'ya yeni ve modern bir Adliye Sarayı kazandırılması ile ilgili olarak Ankara'da gerçekleştirmiş olduğu temaslar hakkında bilgiler verdi. Başkan Gürkan, Malatya'ya yakışır bir Adliye Sarayı'nın yapılması için sürecin takipçisi olduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara'da Özelleştirme İdaresi, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ankara'da yapmış olduğu görüşmeler hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Yeşiltepe bölgesinde Askeri Hastanenin bulunduğu 100 dönümlük alan, Özelleştirme İdaresi tarafından Adliye Binası yapılması için Adalet Bakanlığına devredilecek. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında söz konusu alanın devri hakkında Maliye Bakanımızdan onay sözünü aldık. Bu aşamadan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın onayının ardından Adalet Bakanlığına yer tahsisi yapılacak. Adalet Bakanlığımız da kendi programına alarak Malatya'ya yakışır bir Adalet Sarayı yapılması hususunda gerekli çalışmaları başlatacak. Adalet Bakanlığımız ve Özelleştirme İdaresi ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde devrin yapılmasının akabinde Adalet Bakanlığımız proje ve yapım ihalesine çıkacaktır. Temennimiz ve dileğimiz odur ki Malatya'ya yakışır bir Adliye Sarayı'nın yapılmasıdır. Adliye Sarayının Malatya'mıza kazandırılması noktasında Milletvekillerimiz ile birlikte sürecin takipçisi olacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA