Gürkan ve Tüfenkci vatandaşlarla bir araya geldi
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Gürkan ve Tüfenkci vatandaşlarla bir araya geldi

Gürkan ve Tüfenkci vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, kent merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, kent merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile birlikte Hatunsuyu Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın mahallelerini ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirten mahalle sakinleri, "Vekilimizin ve Belediye Başkanımızın bizleri kırmayarak davetimize icabet etmeleri bizleri son derece mutlu etmiştir. Başkanımız Malatya genelinde çok güzel hizmetlere imza atmakta. Mahallemiz tarım bölgesi sulama suyu sıkıntımızla ilgili sıkıntılarımızı aktardık. Bu sıkıntımızın çözümü noktasında Başkanımız gerekli talimatlarda bulundu. İnşallah bu sorunumuz çözülür diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya'nın her noktasında çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Gürkan ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın genelinde yapmış olduğumuz altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz. 13 ilçemizde başlatmış olduğumuz çalışmalarla Malatya bir şantiye halindedir. Kaynak sularına atık suların karışmaması için MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ilçelerimize hizmet verecek 12 arıtma tesisi inşa ediyoruz. Asfaltsız hiçbir yolumuzun kalmaması için geçen yıl yetiştiremediğimiz bozuk ve yıpranmış olan yollarımızın asfaltını bu yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın güven ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın belirtmiş oldukları sıkıntılarla ilgili olarak MASKİ Genel Müdürlüğümüz bir çalışma gerçekleştirecektir. Malatya'nın dününe, bugününe ve yarınına yatırımlarımız devam ediyor. Malatya'da hizmet destanı yazmanın gayret ve çabası içerisindeyiz" diye konuştu. - MALATYA

Gürkan ve Tüfenkci vatandaşlarla bir araya geldi
Gürkan ve Tüfenkci vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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