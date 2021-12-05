GÜRKAN TELE-1 EKRANLARINDA

EDİRNE (Habermetre) - Travel Turkey İzmir Fuarı'nın bu yıl ki onur konuğu Edirne oldu. Kültür, gastronomi, inanç, doğa turizmi ve eşsiz lezzetleriyle Travel Turkey İzmir Fuarı'ında yer alan Edirne Belediyesi, burada açtığı stantla ve gerçekleştirdiği organizasyonla kentin tanıtımına büyük katkı sağladı.

Onur konuğu il Edirne'yi temsilen fuarın açılışını da gerçekleştiren Belediye Başkanı Recep Gürkan, ayrıca Tele1 ekranlarında Eda Eren'ın konuğu oldu. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda gerçekleşen yayınla Belediye Başkanı Recep Gürkan, turizmindeki hedeflerini anlattı.

2014'te göreve geldiğinde Turizm Bakanlığı verilerine göre yılda Edirne'ye 2 milyon turist geldiğini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bunların büyük bir çoğunluğu çevre belediyeler tarafından düzenlenen kültür gezileri oluşturuyordu. Fakat bu turistler şehrimize gelirken yanlarında yiyeceği yemeği ve suyunu da getiriyordu. Bizler bu şekilde bir turizmin Edirne ekonomisine katkısının sınırlı olduğunu tespit ederek master planımızı hazırlayarak, uygulamaya başladık. Yapılan çalışmalardan sonra 2019 yılında Turizm Bakanlığı verilerine göre İstanbul ve Antalya'dan sonra Edirne 5. 5 milyon turist sayısıyla Türkiye'nin en çok turist alan 3. Şehri unvanına kavuştu" diye konuştu.

Kurdaki dalgalanma nedeniyle de Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok büyük oranda Edirne'ye turist geldiğini belirten Gürkan, "2021 yılında 1 milyon Bulgar ve 250 bin Yunan turist geldi. Şu anda her hafta sonu ortalama 15 bin Bulgar turist geliyor" ifadelerine yer verdi.

Edirne 8 bin 300 yıllık geçmişe sahip bir kent olduğunu belirten Gürkan, "Osmanlı İmparatorluğuna ise 92 yıl başkentlik yapmış bir kent. Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu kent. O dönemde her padişahın da bir sıfatı var. Fatih ise kendisi için bana 'Edirneli Mehmet densin' emrini vermiş bir padişah. Tarihçiler, Edirne için Bursa'nın oğlu İstanbul'un babası da demektedirler tüm bu tarihi motiflere sahip bir şehirden bahsediyoruz. UNESCO'da somut ve somut olmayan dünya mirası listesinde birçok eserimiz bulunmakta. Sadece yabancıların "old town" olarak nitelediği şehir merkezimizdeki tarihi alanda 1400 eser var. Edirne bu anlamda metrekareye düşen tarihi eser sayısıyla dünyada Floransa'dan sonra 2. kent. " şeklinde konuştu.

YAHUDİ YEMEKLERİ FESTİVALİ

Edirne'de Balkanlardan göç edenlerin getirip kent ile harmanladıkları bir gastronomi kültürü olduğunu anlatan Gürkan, "Edirne tava ciğeri, badem ezmesi, Edirne peyniri gibi bir çok gastronomik öğeye sahip. Edirne Belediyesi olarak Edirne Yahudi Yemekleri adlı eseri hazırlayarak, İngilizce, Türkçe ve Saferad dili olacak şekilde 3 ayrı dilde bu kitabı bastık. Çok yakın süreç içerisinde ise Yahudi Yemekleri Festivali düzenlemeyi planlıyoruz. Bu festivalin en büyük özelliği ise festivale hem fiziki hem de dijital bir katılım sağlanabilecek olması. Bu festivale dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerin dijital olarak katılmasına olanak sağlayacağız" dedi.

FESTİVALLER KENTİ EDİRNE

Edirne'nin festivaller şehri olması adına önemli adımlar attıklarını belirten Gürkan, "Edirne'de Kırkpınar, Kakava ve Hıdrellez Festivallerinden ayrı olarak; Peynir Festivali, Mis Sabunu Festivali ve Aynalı Süpürge Festivalleri düzenlemeyi planlıyoruz. Tabi ki bu festivallerin de dijitalleşmesini sağlayacağız. Bizler Edirne Belediyesi olarak her festivale fiziki gidemeyebiliriz ama düzenleyeceğimiz her festivali ulaşılabilir şekilde dijitalleştireceğiz" şeklinde konuştu.

NEFES ALINABİLEN KENT EDİRNE

Eda Eren'ın "Neden insanlar Edirne'yi tercih etmeli? " sorusuna ise Belediye Başkanı Recep Gürkan, şöyle cevap verdi;

"İnsanlar pandemi ile birlikte nefes alabilecekleri alanları tercih etmeye başladı. Turizmde sürdürülebilirlik için yeni bir paradigmaya ihtiyaç var. İnsanlar artık vakitlerini daha çok nefes alabilecekleri ve kendilerini özgür hissedecekleri alanlarda geçirmek istiyor. Bu sebeple şehirlerin de özgür olması gerekiyor. Edirne bu konuda bir örnek teşkil ediyor. Edirne nefes alınabilen bir kent, kadını ve erkeğiyle nefes alan özgür, eşit ve güvenli bir kent olma özelliğiyle turizme çok uygun bir ortam hazırlıyor. " şeklinde konuştu

Son olarak gençler ile ilgili olarak bir müjde veren Gürkan "Gençler bizlere göre daha donanımlı daha açık ve daha analitik düşünüyorlar, dünyanın farkındalar. Sadece bir ülkenin kültürüne ait değiller. Tüm küresel ve global trendleri takip ediyorlar. Aynı gençler adil özgür ve adaletli bir ülkede yaşamak istiyor. Gençlerimizin bu dünya ile entegre yapısını turizme de yansıtmamız gerekiyor. 21 Aralık tarihinde Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Konservatuarı'nı açıyoruz. Burada çok farklı alanlarda onlarca atölye olacak. Atölyelerde gençlerimizin bu küresel trend fikirlerini kullanarak ve onlardan yararlanarak çok verimli çalışmalar yapmayı planlıyoruz" dedi.

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