Gürkan: "Şanlı tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz"
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Gürkan: "Şanlı tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz"

Gürkan: 'Şanlı tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Anadolu'yu dünyaya örnek bir medeniyetin yuvası haline getiren Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünde Muş ve Bitlis illerinde gerçekleştirilen kutlama programlarına katıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Anadolu'yu dünyaya örnek bir medeniyetin yuvası haline getiren Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünde Muş ve Bitlis illerinde gerçekleştirilen kutlama programlarına katıldı. Gürkan, "Ecdadımızdan ve medeniyet anlayışımızdan güç alan bir davanın temsilcileri olarak şanlı tarihimize yakışan hizmetler için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde gerçekleştirilen kutlama programlarına iştirak etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Bursa'nın kardeş şehri Muş'u ziyaret eden Bakan Davut Gürkan, burada ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölge gençliğinin eğitim ve sosyal yaşamına hizmet vermesi için yapımı gerçekleştirilen sosyal tesisin temel atma törenine katıldı. Başkan Gürkan, daha sonra Türk Kızılay Bursa Şube Başkanlığı döneminde protokolü imzalanan ve iş adamı Gıyasettin Bingöl tarafından Muş'a kazandırılacak olan aşevinde incelemelerde bulundu.

Başkan Davut Gürkan son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyetle birlikte düzenlenen UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle gerçekleştirilen Malazgirt zaferinin 950. yıldönümünü kutlama programlarına katıldı.

Anadolu'yu Türklere yurt yapan büyük zaferin 950 ve Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran en önemli adımlardan olan Büyük Taarruz'un 99. yıldönümlerini kutlayan Davut Gürkan, Anadolu'yu dünyanın en zengin medeniyetlerinden birinin yuvası haline getiren ecdadın izinde, bu toprakların daha nice yüzyıllarca tüm dünyaya umut, merhamet ve sevgi aşılayacağına olan inancını dile getirerek, şunları söyledi:

"Coğrafi mevkiiyle dünya haritasında adeta bir kilit noktası olan bu güzel toprakları bizlere kazandıran, yurt yapan ve sonrasında tüm dünyanın örnek aldığı bir medeniyet merkezi haline getiren ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Son 20 yıldır binlerce yıllık medeniyet anlayışından aldığı güçle Türkiye'yi dünyada söz sahibi haline getiren bir dava hareketinin neferleri olarak şanlı tarihimizden aldığımız emaneti gelecek kuşaklarımıza en güzel şekilde bırakabilmek için durmadan çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Çağ açıp, çağ kapatan zaferlerinin yanında tüm dünyada merhamet, sevgi ve barış anlayışıyla anılan bir tarihi daha nice yüzlerce yıla, daha nice kuşaklara taşıyacağımıza ve insanlığa örnek işlere imza atacağımıza olan inancımız tamdır." - BURSA

Gürkan: 'Şanlı tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz'
Gürkan: 'Şanlı tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz'
Gürkan: 'Şanlı tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gürkan: "Şanlı tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz" - Haberler
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