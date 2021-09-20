GÜRKAN SANAYİ SİTESİ ESNAFI İLE BULUŞTU

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetimi ile sabah kahvaltısında buluşarak yapılacak çalışmalar konusunda görüşmelerde bulundu.

Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır, Yaver Tetik, Hüsnü Güler ve bazı Belediye Birim Müdürleri katıldı.

Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Cafer Rokovet sitenin sorunları ve talepleri hakkında Belediye Başkan Gürkan'a bilgiler verdi. Başkan Gürkan'da bu konularda neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle sanayi sitesini gezen Gürkan, esnaflarla sohbet ederek onların da taleplerini dinledi.

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