GÜRKAN SANAYİ SİTESİ ESNAFI İLE BULUŞTU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜRKAN SANAYİ SİTESİ ESNAFI İLE BULUŞTU

Habermetre - Haberler | Toplum
GÜRKAN SANAYİ SİTESİ ESNAFI İLE BULUŞTU

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetimi ile sabah kahvaltısında buluşarak yapılacak çalışmalar konusunda görüşmelerde bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetimi ile sabah kahvaltısında buluşarak yapılacak çalışmalar konusunda görüşmelerde bulundu.

Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır, Yaver Tetik, Hüsnü Güler ve bazı Belediye Birim Müdürleri katıldı.

Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Cafer Rokovet sitenin sorunları ve talepleri hakkında Belediye Başkan Gürkan'a bilgiler verdi. Başkan Gürkan'da bu konularda neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle sanayi sitesini gezen Gürkan, esnaflarla sohbet ederek onların da taleplerini dinledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Özge Özpirinçci
Spor Alex Teixeira Şenol Güneş Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Sultan Selim Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GÜRKAN SANAYİ SİTESİ ESNAFI İLE BULUŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 20:40:08. #1.11#