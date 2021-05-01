Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda finalde yarışacak
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Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda finalde yarışacak

Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda finalde yarışacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli sporcular Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda finalde yarışmaya hak kazandı.

Milli sporcular Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda finalde yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen organizasyonda büyük erkekler senkronize kategorisi elemesinde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu 84.970 puanla yarın yapılacak olan finalde yarışmaya hak kazandı.

Milli sporcuları başarılarından ötürü tebrik eden federasyon, yarın yapılacak finalde ay-yıldızlılara başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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