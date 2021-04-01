Gürkan, Melekababa sakinleriyle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürkan, Melekababa sakinleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gürkan, Melekababa sakinleriyle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Melekbaba Mahallesi Semt Konağı'nda mahalle sakinleriyle 'Mahallelik Kültürü' programı gerçekleştirildi.

AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi
Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Melekbaba Mahallesi Semt Konağı'nda mahalle sakinleriyle 'Mahallelik Kültürü' programı gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "Mahallelik Kültürü' adı altındaki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Vestel Işıldar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanları, Melekbaba Muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

Melekbaba Mahallesi Semt Konağı'nda mahalle sakinleriyle 'Mahallelik Kültürü' programında konuşan Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, Büyükşehir Belediyesi'nin Melekbaba Mahallesi için yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Muhtar yaptığı konuşmalarında mahallelerine yönelik istek ve taleplerde de bulunarak, Başkan Selahattin Gürkan'a ve ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de bu tür programların birlik ve beraberlik için önemli olduğunu söyleyerek, programa emeği geçenlere teşekkür etti.

"Komşuluk bir birine sahip çıkmaktır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan programda yaptığı konuşmada, 2004 yılından beri başlatılan bu programda mahallelik fikrinin önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Gürkan, komşuluk ilişkilerinde olumlu ortamların oluşması, sevginin barışın, hoşgörünün ve paylaşmanın çoğalması için Mahallelik Kültürü Projesi'nin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Gürkan, "Komşu komşusunu tanımazken birbirleriyle akraba gibi oldular ve kaynaşma olgusu oluştu. Komşulukla ilgili geçtiğimiz yıllarda müftümüzle, kanaat önderleri ve yerel önderlerle ve sivil toplum örgütleri ile birlikte bu toplantıları yaptık. Bizler bu mahallelik fikrini ortaya attığımızda Türkiye Projesi dedik. Cenab-ı Allah komşu ile ilgili emirleri Peygamber Efendimize anlatırken elinin titrediğini ve korktuğunu ve şu ifadeyi kullandığı söylenir. 'Ben zannettim ki Cenab-ı Allah komşu komşuya miras çıkacak. Komşu komşudan razı olmadı mı komşu cennete gidemiyor'. Dolayısıyla bizim bütün mahallelik fikrimiz ve hareketimiz bir mahallede yaşayan komşuların birbirinden razı olması fikrine bağlıdır. Komşuluk budur, komşuluk birbirine sahip çıkmaktır. Ama sen sahiplenmezsen size de kimse sahiplenmez. Komşularımıza ve komşuluk ilişkilerimize güzel bir şekilde devam edelim. Dolayısıyla kanaat önderlerimiz, muhtarlarımızla, buradaki komşularımızla bir adım atalım. Komşumuz hasta ise ona gitme noktasında, bir derdi veya problemi varsa onu çözme noktasında bir güven duygusu oluşturalım. O güven atmosferi içerisinde komşuluk ilişkilerimizi, mahallelik kavramını eğer Türkiye Projesi haline getirmek istiyorsak bizlerinden üzerine büyük yükümlülükler düşüyor. Bunu somut örneklerle, tespitlerle insanlara anlatmak durumundayız" şeklindeki konuşmasını tamamladı. - MALATYA

Gürkan, Melekababa sakinleriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ali İhsan Su Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Bahar Candan
Spor Can Bartu Cenk Tosun Nihat Özdemir İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gürkan, Melekababa sakinleriyle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:00:38. #1.14#
title