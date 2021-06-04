Gürkan ilk doz aşısını vuruldu
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Gürkan ilk doz aşısını vuruldu

Gürkan ilk doz aşısını vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilk doz Covid 19 aşısını Bursa Şehir Hastanesi'nde vuruldu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilk doz Covid 19 aşısını Bursa Şehir Hastanesi'nde vuruldu.

Aşılama sıraları gelen 50 yaş ve üzeri vatandaşlarla birlikte ilk doz aşısını Bursa Şehir Hastanesi'nde vurulan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, günde yaklaşık 2 bin kişinin Covid 19 aşısı yapılan hastanedeki çalışmalar hakkında Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal'dan bilgiler aldı.

Başkan Gürkan, doktorlar ve sağlık çalışanları nezaretinde hijyen kurallarına tam uyumlu bir şekilde gerçekleştirilen Covid 19 aşılama çalışmalarının sürdüğü Bursa'da, içinde bulunduğumuz Haziran ayı içerisinde aşı çalışmalarında önemli bir yol kat edileceğini belirterek, Temmuz ayında pandemi ile mücadele ve aşılama sürecinde istenilen sonuçlara ulaşılacağına olan inancını dile getirdi. Bursa genelindeki çalışmalar hakkında Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan bilgiler alan Başkan Gürkan, yerinde ve zamanında uygulanan tedbir, düzenli bir şekilde yürütülen aşılama çalışmaları ile Bursa'da ve Türkiye genelinde vak'a ve ölüm sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

Gürkan, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatarak, eski sağlıklı günlerimize birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede döneceğimize olan inancımız tamdır. Devlet ve millet iş birliği ile yürüttüğümüz pandemi ile mücadelemiz kapsamında gerek tedbir kurallarına uyarak gerekse de aşı çalışmalarımıza yoğun ilgi göstererek, destek veren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Gürkan ilk doz aşısını vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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