Gürkan iftar yemeği dağıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gürkan iftar yemeği dağıttı

Gürkan iftar yemeği dağıttı
30.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:08

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayı dolayısıyla Taştepe mahallesini ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayı dolayısıyla Taştepe mahallesini ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.

Gürkan'a, Büyükşehir Belediye Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Umut Yalçın ve Taştepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç eşlik etti.

Malatya Valiliği, Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri, Kızılay ve İnönü Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Taştepe Mahallesinde yemek dağıtımı yapan personellere eşlik ederek vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.

Vatandaşların Ramazan ayını da tebrik eden Gürkan'a vatandaşlar da teşekkür etti.

Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Belediyelerimiz, Kızılay ve İnönü Üniversitemiz tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yemekler dağıtılmaya devam ediyor. Biz de yemek dağıtımı yapan arkadaşlarımıza bugün eşlik ettik. Vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Vatandaşlarımız da bize bu konudaki memnuniyetlerini ifade ettiler. Böyle bir hizmetin vatandaşımızın ayağına götürülmesi çok önemli bu hizmet ağı büyüyerek devam edecek. Biz bu konuda gerekli talimatları veriyoruz. Ben bütün vatandaşlarımızın ramazan ayını tebrik ediyorum. Covid 19 virüsünün de bir an evvel sona ermesini ve ülkemizi, milletimizi ve insanlığı terk etmesini temenni ediyorum" dedi.

Taştepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç ise yemek dağıtımının sürdüğünü ifade ederek, bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlara teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haberler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da...
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hande Yener Bülent Ersoy Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Gürkan iftar yemeği dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 18:36:58. #1.15#
title