Gürkan, esnaf ziyaretinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürkan, esnaf ziyaretinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gürkan, esnaf ziyaretinde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Söğütlü çevresi ile Kapalı Çarşı esnaflarını ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Söğütlü çevresi ile Kapalı Çarşı esnaflarını ziyaret etti. Gürkan, Pandemi süreciyle birlikte zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Pandemi ile birlikte ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Gürkan, "Tüm Dünya'da olduğu gibi Ülkemizde ve Malatya'mızda esnaflarımız ekonomik olarak zorluklar yaşamakta. Özellikle bu süreçte vatandaşlarımız zaruri ihtiyaçlarını karşılama noktasında alışveriş yapıyorlar. Ülke genelinde hükümetimiz yerelde ise bizler esnafımızın yanında olma adına bazı yardımlar yapmaktayız. Temennimiz ve dileğimiz odur ki bu virüsü ülkemiz ve insanlığın yakasından düşmesi" temennisinde bulundu.

Gürkan, "Belediye olarak Malatya'mızın geleceğine yatırımlar yapmaktayız. Malatya genelinde üstyapı ve altyapı çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ederken biryandan da ilimizin yeşil dokusunu artırmak için park çalışmalarımız ve trafik yoğunluğunu azaltmak içinde yeni bulvarlar ve bağlantı yolları açma çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir" şeklinde konuştu. - MALATYA

Gürkan, esnaf ziyaretinde bulundu
Gürkan, esnaf ziyaretinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gürkan, esnaf ziyaretinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:42:10. #1.16#
title