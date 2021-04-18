Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması
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Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması

Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anayurt Bulvarı ikinci kısım çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anayurt Bulvarı ikinci kısım çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Gürkan, tarafından yapılan inceleme gezisine Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç eşlik etti.

Mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür eden Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç yaptığı konuşmada, "Yakınca mahallemizde yapılan kavşak çalışmalarından sonra Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu alanda 2 km asfalt çalışması gerçekleştirerek ulaşım noktasında büyük rahatlama sağlandı. Yakınca mahallesinden Özsan Sanayi Sitesine ve Hastahanelere çok rahat bir erişim sağlanacaktır. Yapılan çalışmalardan dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Malatya'daki trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif bulvarlar ile bağlantı yolları açtıklarını belirten Gürkan, "Muhtarımızın da ifade ettiği gibi Yakınca Kavşağı diye tabir edilen bu bölgede çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu yolumuz Anayurt Bulvarına bağlanacak Özsan Sanayi Sitesindeki yolla birlikte artık Yakınca bölgesindeki vatandaşlarımız ana artere ihtiyaç duymadan direkt Anayurt Bulvarının ikinci kısmı ve birinci kısmını kullanarak şehir merkezine, hastanelere ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelere rahatlıkla ulaşabilecekler. Ocak ayında çalışmalarına başladığımız bu bölgemizde diğer akslarla birlikte 7 km'lik bir yol çalışması gerçekleştirdik. Hem trafik güvenliği acısından hem trafiğin sağlıklı işlemesi acısından ve zaman acısından önemli bir aks oldu. Bu çalışmaların Yakınca'daki hemşerilerimize ve buradan istifade edecek tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarımız Malatya'mıza hayırlı olsun emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması
Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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