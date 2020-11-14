Gürkan'dan sanayi esnafıyla istişare
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Gürkan'dan sanayi esnafıyla istişare

14.11.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:33
Gürkan'dan sanayi esnafıyla istişare

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların büyük oranda tamamlandığı Yeni Yol Caddesindeki incelemesinin ardından Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek bir süre görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların büyük oranda tamamlandığı Yeni Yol Caddesindeki incelemesinin ardından Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek bir süre görüştü.

Küçük Sanayi Sitesi esnafları Yeni Yol Caddesinde yapılan çalışma ve düzenlemelerle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, daire başkanları, muhtarlar ve ilgili şube müdürleri ile birlikte Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnafla sohbet edip istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem verdiklerini belirten Başkan Gürkan, "Hizmet ve yatırımlarımızda vatandaş memnuniyetini önemsemekteyiz. Yapmış olduğumuz hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından beğenilmesi, takdir edilmesi bizler için çok önemli. Yıllardır ihmal edilmiş, vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanmadığı çevreyolu altına yapmış olduğumuz hizmetlerle bu bölgemiz modern bir görünüme kavuşmakta. Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak da esnaflarımızın fikrini alarak çalışmalar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Küçük Sanayi Sitesi esnafları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız çevreyolu altına ayrı bir önem veriyor. Çevreyolu altına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Gürkan'dan sanayi esnafıyla istişare
Gürkan'dan sanayi esnafıyla istişare

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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