Gürkan'dan Özhaseki'ye brifing
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Gürkan'dan Özhaseki'ye brifing

Gürkan'dan Özhaseki'ye brifing
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki'nin Belediye ziyaretine AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri ile Daire Başkanları da eşlik etti.

Malatya tarihi hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Arslantepe Höyüğünün Türkiye'de 19'uncu varlık olarak UNESCO Dünya Varlıkları Listesine girmesi ve İnsanlık Medeniyetinin başladığı yer olarak tescil edilmiş olması Malatya tarihi açısından çok önemli bir gelişmedir. Anadolu'nun fethi 1071 Malazgirt Savaşından 400 yıl önce Malatya'da başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında Özhaseki'ye bir brifing verdi. Gürkan, "Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışmalar yürütmekteyiz. Malatya'nın yıllardan beri çözüm bekleyen sorunlarından olan Vagon Onarım Fabrikasının Kızılay'a devredilerek Kızılay'ın lojistik merkezi ve üretim üssü olması noktasında çaba gösterdik. Eski Yimpaş binasının Malatya'ya kazandırılmasını sağladık. Kuzey ve Güney Kuşak yolları ile Kuzey Çevre Yolu'ndaki çalışmaları hızlandırarak Malatya'nın ulaşım noktasında sorunlarını çözme gayreti içerisine girdik. Bu çalışmalarımızın yanında Malatya ekonomisinin can damarlarından olan Kayısının hak ettiği değeri kazanması ve iyi bir şekilde muhafaza edilmesi için 5 bin tonluk Kuru Kayısı Lisanslı depomuzu yaptık. Malatya'mıza yeni bir şire pazarı kazandırmak için çalışmalara başladık ve Kuru Kayısı Lisanslı Depomuzun yanına daha modern bir Şire Pazarının inşaat çalışmalarına başladık. Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ve Gelincik Tepesinde yeni bir alt merkez oluşturuyoruz" dedi.

Başkan Gürkan ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan diğer hizmet ve yatırımlar hakkında da sunum eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Gürkan, Özhaseki'ye başta kayısı olmak üzere çeşitli hediyeler takdim etti. - MALATYA

Gürkan'dan Özhaseki'ye brifing
Gürkan'dan Özhaseki'ye brifing
Gürkan'dan Özhaseki'ye brifing
Gürkan'dan Özhaseki'ye brifing

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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