Gürkan'dan Ordu programı değerlendirmesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gürkan'dan Ordu programı değerlendirmesi

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilen 14 Büyükşehir Belediye Başkanından 11'i Ordu'da bir araya geldi.

Gürkan'dan Ordu programı değerlendirmesi
26.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:24

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilen 14 Büyükşehir Belediye Başkanından 11'i Ordu'da bir araya geldi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, bu görüşmede Malatya'da hizmetleri, Malatya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını ve Malatya'nın değerlerini diğer Büyükşehir Belediye Başkanları ile paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın katıldığı buluşmaya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Ordu Valisi Tuncay Sonel katıldı.

Başkan Gürkan'dan Ordu programı değerlendirmesi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ordu programını değerlendirirken, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi ve hizmetlerimizi anlatma ve tanıtma noktasında önemli girişimlerde bulunuyoruz. Bunun için bugün de Ordu'dayız. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan bir toplantıda büyükşehir belediye başkanları olarak şehirlerimizde sırayla toplantı yapma kararı aldık. Bu kararın da ilki Ordu'da gerçekleştirildi. Başkanımız burada yoğun bir çalışma içerisinde. Çalışmalarının bir kısmını da görmek nasip oldu. Çalışmalar hakikaten titizlikle yürütülen projeler. Doğanın ve yeşilin korunması noktasında güzel işler yapılmış. Hilmi Başkanımızın geçmişte yaptığı bakanlık tecrübelerini Ordu'nun hizmetine yansıtacağına inanıyorum. Ordu gelecek günlerde çok daha iyi hizmetlerle tanışmış, güzel ve şirin bir ilimiz olmaya devam edecektir" dedi.

"Dört dörtlük bir toplantı oldu"

Toplantı için Ordu'ya gelen misafirlerin Ordu'ya hayran kaldığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise "Belediye başkanlarımıza Ordu'muzun güzelliklerini tanıtma imkanı bulduk. Kendileri de yaptığımız çalışmaları çok beğendiler. Aynı zamanda belediye başkanı arkadaşlarımızla deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaşma ortamı doğdu. Yaptığımız çalışmaları mukayese ettik. Bu toplantıdan Ordu'nun da çok güzel kazanımları olacak. Halkımızın sıcak ilgisi de gelen misafirlerimizin çok hoşuna gitti. Dolayısıyla halkıyla, şehriyle, doğasıyla çok güzel bir Ordu ortaya çıktı. Sonuç olarak dört dörtlük bir toplantı oldu" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada 3. Sayfa
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı 3. Sayfa
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur Güncel
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Spor
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Güncel
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır Güncel
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor
'Sarı kız' örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor
"Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına 'katil' yazıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
Yandex Navigasyon 'yolu' şaşırdı! Kullanıcıları paralı yollara yönlendiriyor
Yandex Navigasyon "yolu" şaşırdı! Kullanıcıları paralı yollara yönlendiriyor
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Fenerbahçe'nin gündemindeki Perotti'ye Al Shabab talip oldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki Perotti'ye Al Shabab talip oldu
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Deniz Seki Ozan Güven Michael Jackson
Spor Ali Koç Okan Buruk Caner Erkin Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Gürkan'dan Ordu programı değerlendirmesi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 17:59:54. #1.15#
title