Gürkan'dan Oğuzhan'a Destek Sözü

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden seçilen Aynur Oğuzhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Üzerimize düşen sorumluluk ne varsa Aynur Hanımın ve ekibinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ve bazı partili yöneticilerle birlikte AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden seçilen Aynur Oğuzhan'ı ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Gürkan'ın desteklerini hep yanlarında gördüklerini belirterek, "Göreve geldiğimizden bu yana 3 yıldır Selahattin başkanımın desteklerini her zaman hissediyoruz. Bizler güçlü bir aileyiz. Battalgazi olsun Yeşilyurt olsun ana kademe olsun hep birlik beraberlik içerisinde çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Kadın Kolları olarak güçlü bir ekip oluşturduk. İlçe kongreleri bitti. Akabinde il kongresi yapıldı. Ekibimde de büyük bir değişikliğe gittik. Yelpazeyi genişlettik. Daha geniş kitlelere ulaşmak için çizgimizi genişletmemiz gerekiyordu ve bunun için yönetimde sisteme başvurduk. Bizlerde Kadın Kolları olarak gerek Battalgazi, gerek Yeşilyurt olsun birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Önümüzde büyük bir seçim var. Bu seçime de birlik beraberlik içerisinde inşallah güzel bir sonuçla Malatyamızı geleceğe hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve yönetimine başarılar dileyerek, "Öncelikle Aynur hanıma güven tazelemesinden ve tekrar Kadın Kolları İl başkanlığına gelmesinden dolayı tebrik ediyorum. Çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak birlik beraberlik içerisinde girilmedik kapı bırakmadılar. Kar kış demeden, tatil demeden büyük bir özveri ile çalıştılar. Ayrıca Aynur hanımın nezaketi olsun, nezaheti olsun, kibarlığı olsun her zaman AK Parti camiasında insanların gönlüne taht kurmuştur. Aynur Hanımın bu göreve tekrar gelmesinden dolayı memnuniyetimi belirtirken, aynı zamanda yeniden görev tazelemesinden dolayı görevinde başarılar diliyoruz. Biz Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluk ne varsa Aynur hanımın ve ekibinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Buradaki kadın kolları, ilçe bazında olsun ve diğer ilçeler nezdinde olsun bunların birlik ve beraberlik içerisinde olması partimizin diğer organlarının birlik ve beraberlik içinde olması Malatya'nın daha üst seviyeye, oran boyutu ile taşıma konusunda hepimize düşen sorumluluklar vardır. Kaldı ki ülkemizin jeopolitik durumu anlamında, gerek iç dinamikler, gerek dış dinamikler açısından da hakikaten önemli bir süreç den geçiyor. Bu süreç bize daha birlik beraberlik içerisinde, daha kucaklayıcı, daha çok bütünleştirici, hem söz, hem dil olarak, hem de icraat olarak yapmamızı gerektiriyor. Bu anlamda bizde sorumluluk ve yükümlülüğümüzün farkında ve bilincindeyiz" diye konuştu. - MALATYA