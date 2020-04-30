Gürkan'dan 1 Mayıs mesajı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "1 Mayıs emeğin ve alın terinin günüdür.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "1 Mayıs emeğin ve alın terinin günüdür. Alın teri bu dünyadaki en kutsal hazinedir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bir ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde, emekçinin büyük rolü vardır. Hayatını emekleriyle kazananlar, geçimini alın teriyle elde ettikleri helal kazançlarla sağlayanlar, milli gelirimizi sürekli ayakta ve dipdiri tutanlar için bugün gurur günüdür" ifadelerine yer verdi.

1 Mayıs'ın Türkiye'de tüm çalışanlara daha iyi çalışma koşullarının sağlanacağı, herkesin insan onuruna yaraşır bir şekilde çalışarak emeğinin karşılığını alacağı bir dönemin başlamasına vesile olmasını temenni eden Başkan Gürkan, "Hükumetimizin istihdama yönelik çalışmalarını yerel ölçekte de başarılı bir şekilde desteklemeye ve yürütmeye gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak emeğin ve emekçinin yanında olmaya her zaman özen gösterdik. Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günü birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA