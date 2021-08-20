Gürkan: "Bursa'nın zenginliklerini geleceğe taşımak için çalışıyoruz"
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Gürkan: "Bursa'nın zenginliklerini geleceğe taşımak için çalışıyoruz"

Gürkan: 'Bursa'nın zenginliklerini geleceğe taşımak için çalışıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mustafakemalpaşa'da ilçe başkanları ile biraraya geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mustafakemalpaşa'da ilçe başkanları ile biraraya geldi. Gürkan, "Her kademeden teşkilat mensubumuzla Bursa'mıza yakışır hizmetler için çalışıyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği ilçe başkanları toplantılarını sürdürüyor. Mustafakemalpaşa ilçe teşkilatının ev sahipliğinde ilçe öğretmen evinde gerçekleştirilen toplantıya İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra il başkan yardımcıları Mustafa Yavuz, Kamil Bayramiç, Ufuk Ay, Engin Kökçıkaran, Nurettin Arif Kurtulmuşlar, Osman Şahin, Setenay Yüksel Olguner, Sinan Kahraman, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk ve ilçe başkanları katıldı.

İlçe teşkilatlarının çalışmaları ve gündeminin değerlendirildiği toplantıda konuşan Davut Gürkan, her kademeden teşkilat mensupları ve belediye başkanları ile şehrin her noktasında vatandaşlarla biraraya geldiklerini belirtti. Gürkan, "AK davamızın her kademeden neferi ile Bursa'mızın her noktasında halkımızla buluşarak, halkımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün çabamız Bursa'mızı tüm zenginlikleri ile gelecek nesillerimize taşıyabilmek için" dedi.

Davut Gürkan, Bursa'nın geleceği için hedeflerine giden yolda ilçe teşkilatlarının önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Bütün ilçelerimizde halkımızın talepleri ve yapılması gerekenlerin çözümü konusunda ilçe teşkilatlarımız adeta bir köprü vazifesi görüyor. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve ilgili kurumlarla koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarla taleplere ve çözüm bekleyen sorunlara çözümler sunuyoruz. Merkezi hükümetimizce yürütülebilecek çalışmaların takipçisi olarak her koldan Bursa'mıza yakışır hizmetler vermeye çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Gürkan: 'Bursa'nın zenginliklerini geleceğe taşımak için çalışıyoruz'
Gürkan: 'Bursa'nın zenginliklerini geleceğe taşımak için çalışıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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