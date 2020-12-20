Gürkan, Başkan Asya'yı ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gürkan, Başkan Asya'yı ağırladı

20.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:13
Gürkan, Başkan Asya'yı ağırladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştü. Başkan Gürkan, "Belediye başkanları bilgi alışverişi, tecrübe paylaşımı, yapılan işlerin değerlendirilmesi, kıyaslanması, eğer bir transfer söz konusu olacaksa oraya adaptasyonuyla ilgili yaşanacak süreçle ilgili bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin bölgede önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Bölgede önemli hizmetler yapan Malatya Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ederek Sayın Başkanımızın konuğu olduk. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, örnek aldığımız bir belediye başkanıdır. Kendi yerelimizde yapmış olduğumuz hizmetlerle ilgili Sayın Başkanımızla bilgi alışverişinde bulunacağız. Malatya ile Şehrimiz arasında ciddi bir gönül bağı bulunmakta. Özellikle sağlık ve ticaret anlamında da Malatya ile eskiye dayalı bir bağımız bulunmakta. Sayın Başkanımızla bir abi kardeş ilişkisiyle istişarelerde bulunacağız. Bizler kendi yerelimizde yaptığımız çalışmaları başkanımıza sunacağız. Sayın Başkanımızın şahsında bütün çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

Muş Belediye Başkanını Malatya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Gürkan ise "Muş Belediye Başkanımız değerli dostum Feyat Beyi Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Belediye Başkanları bilgi alışverişi, tecrübe paylaşımı, yapılan işlerin değerlendirilmesi kıyaslanması, eğer bir transfer söz konusu olacaksa oraya adaptasyonuyla ilgili yaşanacak süreçle ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Tabii Muş bizim için, Anadolu ve Türkiye Cumhuriyeti için önemlidir. Malazgirt bilindiği gibi Anadolu kapılarının Türklere açıldığı yerdir. Feyat Bey Muş'ta gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor. Oradaki birleştirici kişiliğiyle, tutumuyla, davranışıyla halkın gönlünü kazanmış. Vatanına, milletine, bayrağına, ülkesine değer veren insan topluluklarının Muş'ta olması ve bunun önderliği noktasında Feyat Beyin hakikaten toparlayıcı bir kişiliğinin olması ve bu kişiliğini de hizmetlerle taçlandırmasını biz yakinen takip ediyoruz. Bu anlamda ben kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanımıza görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Gürkan, Başkan Asya'yı ağırladı
Gürkan, Başkan Asya'yı ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gürkan, Başkan Asya'yı ağırladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 16:20:42. #1.15#
title