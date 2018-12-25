Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları'nı Ziyaret Etti

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları'nda ocak yönetimi ve gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezi'nde Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, İl Başkanı Selim Koca, dernek yönetimi ve gençlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Gürkan'da, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberliği sağlayan, herkesi kucaklayan bir siyaset güttüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Malatya Büyükşehir Belediye başkanlığına aday gösterdiğini hatırlatan Gürkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde Öğretmenler Günü'nde bizim ismimizi açıkladığında bize şöyle bir ifade kullandı. 'Bundan böyle belediye başkanlarımız sadece belli kümeleri, kesitleri değil, bütün toplumun yüzde yüzünü kucaklayacak tutum davranış sergilemelerini istiyorum.' Sayın Cumhurbaşkanımız bize adaylık görevini tevdi ettikten sonra bizde onun güvenine layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gürkan, kenti geleceğe hazırlama noktasında vatandaşlarla el ele vererek çalışacaklarını anlattı.

Kaynak: AA