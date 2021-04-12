Gürkan, 2 yılını değerlendirdi
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Gürkan, 2 yılını değerlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gürkan, 2 yılını değerlendirdi

Görevde 2 yılını dolduran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan düzenlediği bir toplantı ile hayata geçirdikleri yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdi.

Görevde 2 yılını dolduran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan düzenlediği bir toplantı ile hayata geçirdikleri yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya basın mensuplarının yanı sıra daire başkanları ve kurum müdürleri de katıldı. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gürkan, "Bizim belediyecilik anlayışımızda temel faktör şudur; biz 5 temel ilke üzerinde yürürüz. Katılımcı Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Çevrenin ve Yeşilin Korunması Belediyeciliği ve Hizmet Belediyeciliği olarak 5 temel ilke belirledik" dedi.

2 yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Gürkan, sinevizyon eşliğinde çalışmaları başlıklar halinde basın mensuplarıyla paylaştı. Katılımcı, Sosyal, Kültürel, Çevrenin ve Yeşilin Korunması ve Hizmet Belediyeciliği başlıklarında yapılan çalışmaları anlatan Gürkan, Malatya'nın en önemli yatırımlarından olan Şire Pazarı ve Lisanslı Depoculukta Malatya'ya önemli bir ekonomik katkı sağlayacaklarını söyledi.

Başkan Gürkan, modern bir Şire Pazarının ihale sürecinin tamamlandığını ifade ederek, "Malatya'ya yakışır bir Şire Pazarı olması lazım dedik. İhalesini yaptığımız projemiz inşallah Malatya'ya yakışır şekilde olacak. İçerisinde kayısının bütün aşamalarıyla görselleştirildiği müzesi, Malatya'ya yakışacak ticari alanları, sosyal tesisleri, sosyal donatıları, kütüphaneleri, toplantı salonları ve konferans salonlarıyla modern anlamda bir alanı Malatya'mıza kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Şire Pazarıyla entegre bir tesis olan Lisanslı Depoculuğun, Türkiye'nin en modern lisanslı deposu ve kayısı bazında da dünyada tek olan modern bir tesis yapıldığını belirten Gürkan, "Malatya'ya katma değeri 300 milyon TL olan kuru kayısıda bizim koyduğumuz hedef iki tesisimiz tam anlamıyla devreye girdiğinde 1 milyar 500 bin dolar. Dünyadaki 5 milyar dolar olan katma değerin Malatya'ya 1 milyar 500 bin dolarını getirirsek Malatya 5 kat daha değerlenir demektir" diye konuştu.

Toplantı soru cevap kısmıyla son buldu. - MALATYA

Gürkan, 2 yılını değerlendirdi
Gürkan, 2 yılını değerlendirdi
Gürkan, 2 yılını değerlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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