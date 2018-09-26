Gürkan: "2 Üniversite ile Birlikte Samsun Daha da Güçlendi"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürken, iki üniversite ile birlikte Samsun'un daha da güçlendiğini söyledi.

MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Akarsu, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette MMO Samsun Şubesinin 2018-2019 dönemi Şube Çalışma Programı hakkında detaylı bilgi verildi ve Samsun Üniversitesinde açılacak olan bölümler hakkında bilgi alındı.

"Samsun Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapmak arzusundayız"

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Kadir Gürkan, Samsun'un eğitim şehri olma konusunda hızla ilerleyen bir kent olduğunu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi ile birlikte şehrin prestij kazandığını, iki üniversite ile birlikte Samsun'un daha da güçlendiğini belirtti. Üniversiteler ile imalat sanayinin bir araya gelebilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Gürkan, üniversitelerde eğitim görmekte olan öğrencilerin mesleki eğitim süreçlerine katkı koyabilmek için projeler ürettiklerini, Samsun'da eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak olan Samsun Üniversitesi ile de ortak çalışmalar yapmak arzusunda olduklarını kaydetti.

"Şehrin ve ülkenin geleceğine katkı sağlayacak adımlar atacağız"

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise Samsun Üniversitesinin ülkenin gelecek vizyonuna katkı sağlayan dinamik eğitim-öğretim modeliyle ulusal ve küresel ölçekte katma değer oluşturan bir üniversite olacağını belirterek AR-GE yapabilen, projeler üretebilen, üniversite-toplum-sanayi işbirliğini esas alan yapılarıyla Makina Mühendisleri Odası yönetimi ile yakın temas içerisinde şehrin ve ülkenin geleceğine katkı sağlayacak adımları atacaklarını vurguladı. - SAMSUN