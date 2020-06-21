Gürgentepe'nin Yurtseven Mahallesi'nin bir bölümündeki karantina gece yarısı kaldırılacak Ordu'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Yurtseven Mahallesi'nin bir bölümü için uygulanan karantina gece yarısı sona erecek.

Ordu'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Yurtseven Mahallesi'nin bir bölümü için uygulanan karantina gece yarısı sona erecek. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması amacıyla Yurtseven Mahallesi Ağtepe mevkisinde 3 Haziran'dan itibaren karantina uygulama kararı alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, ilgili mevkide karantina tarihinden itibaren 19 gün geçmesi ve son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle bu gece 24.00'den itibaren karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi. Kaynak: AA