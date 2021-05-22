Güreşte Türk hakemler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak

Güreşte Türk hakemler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak.

Güreşte Türk hakemler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Güreş Birliği tarafından Tokyo 2020'de görev alacak hakemlerin açıklandığı aktarıldı.

Halil İbrahim Cicioğlu'nun hakem hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu, Levent Şen ile Mehmet Gürhan Yücel'in ise hakem olarak Tokyo 2020'de görev alacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki