Güreşte milli heyecan başlıyor

Kadın Güreş Milli Takımı, yarın Fransa'da başlayacak ve 17 Ocak'ta sona erecek Grand-Prix de France Henri Deglane Turnuvası'na katılacak.

Kadın Güreş Milli Takımı, yarın Fransa'da başlayacak ve 17 Ocak'ta sona erecek Grand-Prix de France Henri Deglane Turnuvası'na katılacak. Kadın güreşçilerin yer aldığı ve başkanlığını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın yaptığı ilk kafile, bugün Fransa'ya hareket edecek.

Turnuvada madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şu şekilde: 50 kiloda Evin Demirhan - Aynur Erge, 53 kiloda Zeynep Yetgil - Esra Pul, 57 kiloda Bediha Gün - Mehlika Öztürk, 62 kiloda Cansu Aksoy, 68 kiloda Aslı Demir - Nesrin Baş - Nazar Batır, 76 kiloda ise Vahide Nur Gök - Ayşegül Özbeğe - Merve Pul.

Kadın Güreş Milli Takımı, 16 Ocak'ta yurda dönecek. Turnuvada mücadele edecek olan Grekoromen Güreş Takımı da 16 Ocak'ta Fransa'ya gidecek.Grekoromen Erkek Milli Takımı ise iki ayrı turnuvada ter dökecek. 55 kiloda Ekrem Öztürk - Şeref Kılıç - Elçin Ali, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Abdurrahman Altan - Mehmet Çeker - Fatih Üçüncü, 67 kiloda Atakan Yüksel, 72 kiloda Selçuk Can - Cengiz Arslan, 77 kiloda Yunus Emre Başar - Fatih Cengiz, 82 kiloda Burhan Akbudak - Salih Aydın - Emrah Kuş ve 87 kiloda Metehan Başar'dan oluşan ekip Grand-Prix de France Henri Deglane Turnuvası için 16 Ocak tarihinde Fransa'ya hareket edecek.HIRVATİSTAN'DA ZORLU TURNUVA

60 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Enes Başar - Hacı Karakuş, 72 kiloda Ahmet Yılmaz, 77 kiloda Furkan Bayrak, 87 kiloda Doğan Göktaş - Ali Cengiz, 97 kiloda İbrahim Tığcı ve 130 kiloda Osman Yıldırım - Muhammed Hamza Bakır'da oluşan Grekoromen Güreş Milli Takımı ise Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Grand-Prix Zagrep Open Croatia Turnuvası'nda mücadele edecek. Kafile yarın Zagreb'e hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı