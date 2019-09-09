Güreşte Dünya Şampiyonası yolculuğu başlıyor
Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'a gidecek.
Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'a gidecek.
Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinden Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek. Şampiyonada ilk 6'ya giren sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alacak.
Organizasyonda mindere ilk çıkacak Grekoromen Güreş Milli Takımı, bu akşam Kazakistan'a uçacak.
Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, Dünya Şampiyonası'nın zorlu geçeceğini belirtti.
Olimpiyat kotalarının verilecek olmasının şampiyonayı daha çekilmeli bir hale getirdiğini vurgulayan Bora, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bizler tüm çalışmalarımızı bunun bilincinde yaptık. Takım olarak şampiyonaya hazırız. Artık son sözü sporcularımız minderde söyleyecekler. Hedefimiz takım olarak ilk üç sırada yer bulup kupa kaldırmak. Elbetteki olimpiyat kotalarını da almak. İnşallah bu hedeflerimize ulaşırız."
Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosu şöyle:
55 kilo: Şerif Kılıç
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Rahman Bilici
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Fatih Cengiz
82 kilo: Emrah Kuş
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: Cenk İldem
130 kilo: Rıza Kayaalp