Güreşte dünya kupası heyecanı başladı
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Güreşte dünya kupası heyecanı başladı

12.12.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:34
Güreşte dünya kupası heyecanı başladı

Güreşte dünya kupası heyecan bugün yapılan müsabakalarla başladı.

Güreşte dünya kupası heyecan bugün yapılan müsabakalarla başladı. İlk günün ardından milli güreşçi Şerif Kılıç  finale yükselirken, yarı finalde kaybeden Cengiz Arslan ise bronz madalya için güreşecek. 

Sırbistan başkenti Belgrat'da düzenlenen UWW Bireysel Dünya Kupası'nda 55 kg Şerif Kılıç ilk turda Romen Vasile Vagiunic'i 7-6, çeyrek finalde Cezayirli Abdelkerim  Fergat'ı 10-0 sayı tuşuyla ve yarı finalde de karşılaştığı Moldovalı Artiom Deleanu'yu 8-0 sayı tuşuyla yenerek altın madalya için güreşmeye hak kazandı. Milli güreşçi finalde Rus Emin Nariman Sefershaev  ile karşılaşacak. Bu güreşçiyi Kerem Kamal, gençlerde 55 kg Dünya Şampiyonu olduğunda yenmişti. 72 kg'da Cengiz Arslan önce Rus Narek Oganyan'ı 6-3 ve çeyrek finalde de Fransız rakibi İbrahim Mahmud Hasan  Ghanem'i 4-3 yenerek yarıfinale yükseldi. Yarı finalde ise Gençler Dünya Şampiyonu Ermeni Malkhas Amoyan'a yenildi. Milli güreşçi bronz madalya için repesajdan gelecek Sırp Aleksandr Maksimoviç/ Moldovalı Valentin Petic galibiyle karşılaşacak.77 kg'da Furkan Bayrak, Çekyalı Jakub Bielesz'i 3-1 yendi. Çeyrek finalde Dünya Şampiyonu Sırp Viktor Nemes'e yenildi. Yarı finalde Sırp Nemes Olimpiyat Dünya Şampiyonu Rus Roman Vlasov'a son anda 2-1 mağlup olunca milli güreşçinin  repesaj şansı kalmadı. 67 kg'da Atakan Yüksel ilk turda Hintli rakibi Ashu Ashu'ya  3-1 öndeyken kendi oyunu ile 2 puan verdi ve 3-3'ten son puanla yenildi ve elendi. 87 kg'da Doğan Göktaş da İranlı Nuri'ye ilk devresi 3-3 biten müsabakada yenildi.Şampiyona'nın ikinci gününde 60 kg'da Ahmet Uyar ilk turda Ukraynalı Victor Petryk, 63 kg'da Abdurrahman Altan ilk turda Ermeni Gevorg Gharipyan ile, 82 kg'da Salih Aydın İsrailli İgor Petrishin ile karşılaşacak.

97 kg'da Süleyman Demirci ilk turda Bulgar rakibi Kiril Milenov Mılov ile, 130 kg'da ise Osman Yıldırım ilk turda Polonyalı Krajewski ile karşılaşacak.


Güreşte dünya kupası heyecanı başladı
Güreşte dünya kupası heyecanı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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