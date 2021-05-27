Güreşte 23'üncü Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası yarın başlıyor
Güreşte 23'üncü Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak.
Güreşte 23'üncü Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak. Turnuvada 13 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele edecek.
Turnuvanın ilk gününde yarın sabah serbest stilde 57, 65, 74, 86, 97 kilo, grekoromen stilde 55, 63, 72, 82, 97 kilo, kadınlarda ise 50, 55, 59, 65, 72 kilo eleme müsabakaları yapılacak.Organizasyon, 30 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek finallerle sona erecek. Diğer yandan, turnuvanın teknik toplantısı bugün yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı