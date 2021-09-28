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Gürespor kupada 2'de 2 yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gürespor kupada 2'de 2 yaptı

TKBL Federasyon Kupası'nda Urla'nın ardından Tarsus Belediyesi'ni 73-43 mağlup eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ikide iki yaparak çeyrek finalin kapısını araladı.

TKBL Federasyon Kupası'nda Urla'nın ardından Tarsus Belediyesi'ni 73-43 mağlup eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ikide iki yaparak çeyrek finalin kapısını araladı.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştığı Tarsus Belediyesi'ni 73-43 mağlup etti. İki maçta iki galibiyet ile grup lideri olan Edremit temsilcisi çeyrek finale yükselebilmek büyük bir avantaj elde etti.

Federasyon Kupası'nın ilk maçında Urla Belediyesi'ni 66-63 mağlup eden Gürespor Tarsus karşısında da galibiyete farklı bir şekilde uzanmayı bildi.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı M. Agah Ferhatoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de turnuvada yalnız bırakmadı.

Kulüp Başkanı M. Agah Ferhat Ferhatoğlu, takımı tebrik etti. "Oynadığımız iki maçı da kazanarak önemli bir avantaj elde ettik. Grupta ki üçüncü maçımızı da kazanarak lider olarak çeyrek finale yükselmek istiyoruz. Saha da mücadele eden tüm takımımızı ve bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcımız Tümdeniz Çelebi ile yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor C Grubu üçüncü maçında 28 Eylül Salı günü Taha Akgül Spor Salonu'nda Uludağ Basket ile karşılaşacak. - BALIKESİR

Gürespor kupada 2'de 2 yaptı

Gürespor kupada 2'de 2 yaptı

Gürespor kupada 2'de 2 yaptı

Gürespor kupada 2'de 2 yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Gürespor kupada 2'de 2 yaptı - Haberler Spor
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