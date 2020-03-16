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Ahmet Çetin, basketbol, Edremit, Spor

Gürespor Başkanı Çetin: Ligler iptal edilsin ya da seyircili oynansın

Balıkesir'de Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, sporcuların da birbiriyle temas halinde olduğunu belirterek, "Seyircisiz ligler hiç zevk vermiyor.

16.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:03
Gürespor Başkanı Çetin: Ligler iptal edilsin ya da seyircili oynansın
Balıkesir'de Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, sporcuların da birbiriyle temas halinde olduğunu belirterek, "Seyircisiz ligler hiç zevk vermiyor. Sporcularımızın sağlığı da bizim için önemli. Ligler ertelenmeli ya da seyircisiz oynama kararı kaldırılmalı" dedi.

Kadınlar Basketbol Ligi 1'inci Lig'de oynayan ve play-off yolunda emin adımlarla ilerleyen Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, maçların seyircisiz oynanmasının hiçbir anlam taşımadığını söyledi. Sporcuların da sağlıklarını düşünmek zorunda olduklarını belirten Çetin, şunları söyledi: "Öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim. Tabii ki bu bütün dünya genelindeki koronavirüs salgını ile ilgili olarak, ülkemizde de tüm spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanıyor. Tabii bizim de itici gücümüz Edremit taraftarı, Edremit seyircisi. Şimdi maalesef seyircimizden yoksun maça çıkıyoruz. Biz büyük bir ihtimalle play-off içerisindeyiz. Bir ay sonra play-off başlayacak. Play-offlarda bu takımın Süper Lig yolunda, sonunda başarıya ulaşacağına inanıyorum. Tabii ki her şeyden önemlisi insan sağlığı. İşin aslına bakarsanız, seyircisiz oynanan maç, niçin seyircisiz oynuyoruz, insan sağlığını korumak için. Ama sahada oynayan oyuncular, onlar da insan. Birbirleriyle mücadele ediyorlar. Çok rahatlıkla virüsü birbirlerine geçirebilirler. O yüzden aslında bakarsanız liglerin, madem böyle bir sıkıntı var; bütün dünyada, Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi artık askıya alınması, ertelenmesi ya da bu sene için iptal edilmesi lazım. Ben yetkililere bu konuda bir çağrıda bulunuyorum. Çok ciddi bir durum. Yenmek, yenilmek hiç önemli değil şu anda. Madem böyle bir önlem alıyoruz, bence sahadaki oyuncular da, onlar da bizim kardeşlerimiz. Onların sağlığı da bizim için çok önemli. O yüzden bu liglerin de askıya alınması lazım ya da tekrar seyircili oynanmaya devam edilmesi lazım. Yoksa maçlar seyircisiz hiçbir şey ifade etmiyor. Hiç heyecan da vermiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ahmet Çetin'in açıklamaları

Gürespor Kadın Basketbol Takımı'nın maçından detay görüntüler


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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