Güreşleri kaybetti, kurbanda bıçak altına yatacak

Güreşleri kaybetti, kurbanda bıçak altına yatacak Güreşçi deve kurbanda alıcısını bekliyor Uzun yıllar sahalarda mücadele eden pehlivan deve, güreşlerde yenilgiye uğrayınca Kurban Bayramı öncesi satışa çıktı.

Güreşleri kaybetti, kurbanda bıçak altına yatacak

Güreşçi deve kurbanda alıcısını bekliyor

BURSA - Uzun yıllar sahalarda mücadele eden pehlivan deve, güreşlerde yenilgiye uğrayınca Kurban Bayramı öncesi satışa çıktı.

Bursalı çiftlik sahibi Mehmet Verep, bu yıl Kurban Bayramı'nda satmak üzere deve getirdi. 8 yaşında olan deve yıllarca sahada güreşlere çıktı. Son dönemde katıldığı müsabakaları kaybedince sahibi tarafından kurbanlık olarak satışa çıkarıldı. Bursalı besici, İzmir Bergama'dan aldığı deveyi Bursa'ya satmak için getirdi. Canlı ağırlığı 800 kilo gelen deveye müşteri aranıyor. Pehlivan deve bu Kurban Bayramı'nda bıçak altına yatacak.

Bu yıl kurbanda satmak için kurbanlık deve getirdiklerini ifade eden Uluabat Çiftliğinin sahibi Mehmet Verep, "Bu yıl bir değişiklik olsun diye kurbanlıklarımıza deve de ilave ettik. Bu deveyi İzmir Bergama'dan getirdik. Bu deve 6 yıl sahalarda güreşmiş. Güreşleri kaybedince sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Ben de aldım. Kurban Bayramı'nda satışa sundum. Bu devemiz 8 yaşında. Canlı ağırlığı 800 kilo. 30 bin liradan satacağım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker