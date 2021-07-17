Güreşlere yaylada oluşturdukları parkurda hazırlanan genç sporcular şampiyonluk hayalleri kuruyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Emine Aksu ve Büşra Koç, güreş antrenmanlarını yaylada kendi imkanlarıyla oluşturdukları parkurda yaparak şampiyonluk hayali kuruyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Emine Aksu ve Büşra Koç, güreş antrenmanlarını yaylada kendi imkanlarıyla oluşturdukları parkurda yaparak şampiyonluk hayali kuruyor.

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri ve aynı zamanda akraba olan Koç ve Aksu, okulda yapılan yetenek taraması sonucu güreşle tanıştı. Bir süre salon antrenmanlarına katılan Koç ve Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle salonların kapanması üzerine yaylada kendi imkanlarıyla parkur yapmaya karar verdi. Kütük, traktör lastiği, su bidonu ve lastik yay gibi eşyalarla parkur oluşturan genç sporcular, yaylada ev işlerinin yanı sıra ailelerine tarım ve hayvancılık işlerinde yardımcı olduktan sonra güreş antrenmanı yapıyor. Milli takım kamp kadrosuna da davet edilen Koç ve Aksu, Kovid-19 nedeniyle turnuvanın iptal olması sonucu milli forma giyemedi.

"Dünya şampiyonasına gitmek istiyorum"

Emine Aksu, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır güreşle ilgilendiğini, ilk yılında il birinciliği kazandığını söyledi. Köyde kendisine "Bayan sporcu olmaz, güreş yapamazsın" denildiğini anlatan Aksu, "Ama ben onlara inat güreşe başladım. Tekirdağ'a Türkiye Şampiyonası'na gittik. Orada milli takıma seçildik. Bu da bizim için büyük başarıydı." dedi.

Daha önce güreş yapmasına sıcak bakmayanların görüşünün başarı kazanmaya başlayınca değiştiğini dile getiren Aksu, "İlk hedefim Avrupa Şampiyonası'na katılarak altın madalya kazanmak, bayrağımızı dalgalandırmak. İnşallah daha sonra dünya şampiyonasına gitmek istiyorum. Yasemin Adar'ı örnek alıyorum." ifadesini kullandı.

Aksu, kışları köyde yaşadıklarını ancak yazın yaylaya çıktıklarını anlatarak "Büşra ile çalışıyoruz. Kondisyon yapıyoruz, dağ bayır birlikte koşu yapıyoruz. Ev işleri de yapıyoruz, ineklerimiz var, tarla işleri yapıyoruz. Bu çalışmalar antrenman da oluyor bize. Güreşi bırakmak istemiyorum. Bu yolda ilerlemek istiyorum." diye konuştu.

"Yaylada olmak bizim için büyük avantaj"

Büşra Koç ise ailesinde özellikle babasının karşı çıkmasına rağmen güreşe başladığını belirtti. Güreş eğitiminin üzerinden yalnızca 3 ay geçmesine rağmen Samsun'da katıldıkları tüm yarışmalarda birincilik aldığını vurgulayan Koç, "Hem okulumuz gururlandı hem biz. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldık. 3-4 aylık bir çalışmayla orada ilk 8'e girdik." dedi.

Salgın sürecinde de çalışmayı bırakmadıklarına dikkati çeken Koç, "Milli takım kampına seçildiğimiz için mutluluk yaşadık. İnşallah Türkiye birinciliği, daha sonra Avrupa şampiyonalarında kendimizi göstermeye devam edeceğiz. Yaylada olmak bizim için büyük avantaj. İstedikten sonra her şeyi başarırız. Kendi imkanlarımızla parkurumuzu kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Genç sporcuları ziyaret eden Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu da başarılı olacaklarına inandığını dile getirerek "Salgın döneminde Aksu ve Koç'un çalışmalarını yaylada sürdürmesini önemli buluyorum. Hocalarının kılavuzluğuyla açık havada antrenmanlarından geri kalmayarak inşallah bir sonraki turnuvalarda güzel dereceler elde edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Aksu ve Koç'un aileleri de kızlarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü