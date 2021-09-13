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Güreşin Yıldız Milli Kızları Aliağa'da

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Güreşin Yıldız Milli Kızları Aliağa'da

Türkiye Yıldız Kızlar Güreş Milli Takımı, yılsonunda yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve Avrupa şampiyonaları öncesinde hazırlıklarını Aliağa Gençlik Merkezinde sürdürüyor.

Türkiye Yıldız Kızlar Güreş Milli Takımı, yılsonunda yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve Avrupa şampiyonaları öncesinde hazırlıklarını Aliağa Gençlik Merkezinde sürdürüyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, minder antrenmanlarını Aliağa Gençlik Merkezinde yapan Yıldız Kızlar Güreş Milli Takımına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Güreş Şampiyonasında kendi sıkletlerinde dereceye giren yıldız kızlar Aliağa'da kamp yapıyor. Yeni Şakran'da kampa giren Türkiye Yıldız Kızlar Güreş Milli Takımı, minder antrenmanlarını Aliağa Belediyesine ait Aliağa Gençlik Merkezinde gerçekleştiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından seçilen milli takıma aday sporcular kampta hem dinlenip hem de yoğun bir antrenman programına katılıyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Gençlik Merkezinde yapılan antrenmanda sporcuları ziyaret etti. Başkan Serkan Acar, antrenman salonunda milli sporculara başarılar dileyerek hediyeler verdi. Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını Aliağa'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Başkan Acar, "İnanıyorum ki hepiniz çok başarılı sporcular olacaksınız. Başarılarınızı duydukça mutlu olacağız. Aliağa her daim sizin eviniz. Önümüzdeki yıllarda da milli takımımızı Aliağa'da ağırlamak bizim için büyük bir şeref olacaktır" dedi.

Aliağa Gençlik Merkezindeki çalışma alanlarını çok beğendiklerini ifade eden 15 Yaş Altı ve Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Milli Takımı Teknik Sorumlusu Fatih Kobal ise "Aliağa Gençlik Merkezinde 11-12 ve 13 yaş grubunda Türkiye'de ilk 4'e giren 96 kız çocuğumuzla kamp yapıyoruz. Kız çocuklarımıza 15 günlük süreçte güreşin temel derslerini verdik. Aliağa Gençlik Merkezindeki antrenman salonunu bizlere tahsis eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz. Kampın ardından yılsonunda 12 ve 13 yaş grubunun Türkiye şampiyonaları olacak. Daha sonrasında ise 15 yaş grubu Avrupa Şampiyonasına katılacak" diye konuştu.

"Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Mayıs ayında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olarak ülkemizi gururlandıran milli güreşçi Eylem Engin, "Aliağa Gençlik Merkezinde çok sıkı çalışıyoruz. Hedefim, 2032 yılında düzenlenecek olimpiyat oyunlarında şampiyon olmak" dedi. - İZMİR

Güreşin Yıldız Milli Kızları Aliağa'da

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