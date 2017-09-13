Güreşemeyen Develer Sünnet Çocuklarını Taşıyor

Manisa'da güreşler için yetiştirilen develer, güreşten kaçması veya yaşlanması halinde sünnet törenlerinde, çocukların gezdirilmesi için kullanılıyor.



Manisa'nın Yunusemre ilçesinde babadan kalma devecilik mesleğiyle geçimini sürdüren Süleyman Mertsoylu, deve güreşleri için yetiştirdiği develerinden yaşlanan ya da güreşten kaçan develeriyle, sünnet çocuklarını gezdiriyor.



Yörük kültürünün geleneksel şenliklerinden deve güreşlerine Ege bölgesinde kendi yetiştirdiği develeriyle katılan Mertsoylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşemeyen develeri geleneksel sünnet şölenlerinde sünnet olan çocukları taşımak için kullandıklarını söyledi.



Haftada en az iki sünnete giderek çocukları sevindirdiğini belirten Mertsoylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yaşlanan develerimizi gelin gibi hazırlıyoruz. Sünnet günü süslü havudu giydirdikten sonra gelin arabası gibi develerimize süslüyoruz. Süslediğimiz develeri sokaklarda gezdiklerinde vatandaşların da ilgi odağı oluyor. Herkes develerle fotoğraf çekmek istiyor."



Develerinin çocuk gibi ilgi istediğini ve sevgiden anlayan hayvanlar olduğunu dile getiren Mertsoylu, şöyle devam etti:



"Deve çocuk gibi ilgi ister. Dövme ve sövme olmayacak. Sürekli okşama ve sevmekle davranmak zorundayız. Sevgiyi anlayan bir hayvan. Dövdün mü kinci bir hayvandır. İlla ki senden öcünü alır. Onun için elimizden geldiğinden iyi ve güzel bakmaya çalışıyoruz. Bu normal hayvanlara benzemez. Bunun burçak, arpa unu ve yonca türü yiyecekler yiyen nazik bir hayvandır. Her otu yemez. Yaz mevsiminde içse de içmese de 3 öğün su vermek zorundayız. Benim her hafta iki veya üç tane sünnet cemiyetim çıkar. Bu sevgiden dolayıdır. Manisa'da fayton olayı çok bu deve olayı sadece bende olduğu için yoğun ilgi görüyor."