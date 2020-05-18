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Güreşçilerden 19 Mayıs mesajı

Milli güreşçiler Taha Akgül, Cenk İldem, Yasemin Adar ile Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajları yayımladı.

Güreşçilerden 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:16

Milli güreşçiler Taha Akgül, Cenk İldem, Yasemin Adar ile Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajları yayımladı.

Milli güreşçiler Taha Akgül, Cenk İldem ve Yasemin Adar ile Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taha Akgül

"Bildiğiniz gibi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşmakta. Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün 19 Mayıs'ı hep birlikte coşku ile kutlayacağız. Genç kardeşlerim biliyorsunuz, hepimiz ülkemizin geleceğiyiz. Ülkemiz için mücadele etmeye devam ediyoruz. Hepimiz yaptığımız alanda en iyisini yapmalıyız. Başarılı olup, ülkemize hizmet etmeliyiz. Zeki, çalışan ve ahlaklı sporcular ve gençler olarak ülkemizin geleceği için devam etmeliyiz. Sağlıkla kalın, sporla kalın. 19 Mayısımızın kutlu olsun."

Cenk İldem

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, 'Ey yükselen nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek sizlersiniz' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

Yasemin Adar

"'Genç fikirli demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir' düşüncesine sahip, Atamızın yaktığı ışığı benimseyen gençler olarak 19 Mayıs ruhunu, heyecanını, inancını ve coşkusunu yaşatmak bizlerin birer görevidir. Bizler güzel vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken, gönlümüzde daima genç olarak kalacak olan Cumhuriyetimizin baş mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve şehit kanları ile sulanmış ülkemizin birlik ve beraberliği için kendini daima genç hisseden tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Ali Gürbüz

"Tüm Türk halkının ve Türk gençlerinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. En kısa zamanda Er Meydanlarında görüşmek dileğiyle." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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