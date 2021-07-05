Güreşçiler plajda hünerlerini sergiledi
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Güreşçiler plajda hünerlerini sergiledi

Güreşçiler plajda hünerlerini sergiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Güreş Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Büyükler Bay-Bayan Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası" Mudanya'da gerçekleşti.

Türkiye Güreş Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Büyükler Bay-Bayan Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası" Mudanya'da gerçekleşti.

Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Mudanya İlçe Gençlik Spor Müdürü Sevgin Güneş ve Yıldırım İlçe Gençlik Spor Müdürü Mehmet Demirci gözetiminde, Güzelyalı Yelken Tesisleri halk plajında sabah saatlerinde başlayan müsabakalar kıran kırana geçti. Şampiyona Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Yalova, Zonguldak, Amasya, Çorum Konya, Edirne, Erzurum, İzmir, Kocaeli, Ordu illerinden 22 kadın, 43 erkek olmak üzere toplam 65 sporcu mücadele etti.

Akşam saatlerine kadar süren mücadeleler sonunda sıkletlerinde 1.nci olan sporcular 16 Temmuz 2021 tarihinde Fransa'nın Monako şehrinde yapılacak olan Dünya Plaj Şampiyonası 1.Ayağına katılacak. Sıkletlerinde 1. olan sporcular, kadınlarda 50 kilogram İstanbul Enka kulübünden Emine Çataoğlu, 60 kiloram İstanbul Enka Kulübünden Mehlika Öztürk, 70 kilogram Yalova TRS Kulübünden Aslı Tuğcu, 70+ kilogram Yalova TRS Kulübünden Beste Civelek Altuğ, Erkeklerde 70 kilogram İstanbul Sefa Aksoy, 80 kilogram Bursa Büyükşehir Tarık Gür, 90 kilogram Ankara As Mahmut Özkaya, 90+ kilogram Amasya GS Hidayet Kurt oldu. - BURSA

Güreşçiler plajda hünerlerini sergiledi
Güreşçiler plajda hünerlerini sergiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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