Güreşçiler milli takım yolcusu
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Güreşçiler milli takım yolcusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Güreşçiler milli takım yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un güreşçileri, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından korona virüs sebebiyle yapılamayan Türkiye Şampiyonaları kapsamında Antalya'da U23 milli takım seçmesi gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un güreşçileri, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından korona virüs sebebiyle yapılamayan Türkiye Şampiyonaları kapsamında Antalya'da U23 milli takım seçmesi gerçekleştirdi.

Antalya'da yapılan U-23 Güreş milli takım seçmelerinde federasyon tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda Büyükşehir Kağıtspor müsabakalara 5 sporcu ile katıldı. Seçmelerde Kocaeli'yi temsilen Abdülvasi Balta, Mehmet Tahir Kızılkaya, Ahmet Emin Çakırkaya, Hüseyin Topçu, Mert Çıkmaz minderde mücadele etti. Antalya'nın Kemer ilçesinde U-23 Türkiye Şampiyonası yerine yapılan milli takım seçmelerinde Kağıtspor adına mücadele eden Ahmet Emin Çakırkaya ve Mert Çıkmaz 3. olarak U23 milli takımına girmeye hak kazandı.

"Güzel antrenman yaptık"

Milli takım seçmelerinin sonunda konuşan Kağıtspor antrenörü Tekin Soyer, "Pandemi dönemi tüm dünya gibi bizleri de çok etkiledi. Sporcularımız uzun süre antrenman yapamadı. Kulübümüz ve Büyükşehir Belediyemizin desteği sayesinde sporcularımız ile güzel antrenmanlar yaptık. Şimdi de bu antrenmanların dönüşlerini aldık. İnşallah sporcularımız milli forma ile uluslararası arenada da başarılar yakalarlar ve şehrimizi ve ülkemizi başarı ile temsi ederler" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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