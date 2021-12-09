Güreşçiler gelecek vadediyor

İSTANBUL (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapıdaki başarılı sporcuları katıldıkları turnuvalardan başarıyla dönmeye devam ediyor. Geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonları, İstanbul ile Bursa'da düzenlenen Türkiye çapındaki turnuvalarda kürsüde yer aldı.

BURSA'DAN 3 MADALYA

11 kulübün katılımıyla Bursa'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü aracılığı ile yapılan İllerarası Yıldızlar Güreş Turnuvasında Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan, 45 kilogramda Valid Yunusoğlu ve 51 kilogramda Can Altun bronz,

80 kilogramda Batuhan Kalaycı gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

İSTANBUL'DA KÜRSÜ MAVİ BEYAZ

İstanbul'da 10 kulübün katılımıyla düzenlenen İllerarası Gençler Güreş Turnuvasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan 57 kilogramda Yusuf Demir altın madalya, 57 kilogramda Görkem Göktepe bronz, 61 kilogramda Mehmet Emin Örük gümüş, 61 kilogramda Turgut Efe Ağcan bronz, 125 kilogramda Taha Emin Acar bronz madalya alarak kürsüde yer aldı.

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