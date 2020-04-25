Güreşçiler evde antrenman yaparak formda kalıyor
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Edirne, Güncel, Haber

Güreşçiler evde antrenman yaparak formda kalıyor

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tesislerin kapanması sonrası birçok güreşçi, evlerinde yaptıkları antrenmanlarla formda kalmaya çalışıyor.

25.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:09
Güreşçiler evde antrenman yaparak formda kalıyor

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tesislerin kapanması sonrası birçok güreşçi, evlerinde yaptıkları antrenmanlarla formda kalmaya çalışıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından profesyonel sporcular da olumsuz etkilendi.

Takım halinde antrenman yapamayan, evlerinden çıkamayan sporcular, kendi imkanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'deki birçok güreşçi, evlerinde ve evlerinin çevresinde izole bir şekilde idman yapıp, salgın sonrası başlayacak müsabaka dönemine formda girmeyi amaçlıyor.

Sosyal mesafe kuralı nedeniyle eşli antrenman yapamayan güreşçiler, bireysel olarak kuvvet ve kondisyon antrenmanları gerçekleştiriyor.

Delen: "Evlerin bahçesinde ve uygun alanlarda antrenman yapıyorlar"

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında tesislerin kapanması sonrası güreşçilerin çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Güreşçilerin çalışmalarını uzaktan takip ettiklerini anlatan Delen, "Onları görüntülü arayarak antrenmanlarını verimli yapmalarını sağlıyoruz. İnşallah koronavirüs salgınından kurtulduğumuzda, güreşçilerimiz eski formlarıyla ülke sporuna hizmet edecekler." diye konuştu.

Delen, güreşçilerin büyük bölümünün evlerinin bahçesinde antrenman yaptığını, bazılarının da çevredeki uygun alanlarda çalıştığını ifade etti.

Güreşçi Hüseyin Par da antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Haftanın bir günü Edirne Kent Ormanı'na giderek oksijen depolayan Par, salgın sonrası müsabaka döneminde formsuz kalmamak ve herhangi bir sakatlık yaşamamak için çaba gösteriyor.

Güreşçiler evde antrenman yaparak formda kalıyor

Kaynak: AA

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