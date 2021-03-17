Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor
Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Avrupa Kıtası güreşçileri Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yarından itibaren mindere çıkacak.
Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Avrupa Kıtası güreşçileri Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yarından itibaren mindere çıkacak.
Milli güreşçiler, Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yarın itibarıyla mindere çıkacak. Kazakistan'da düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda ilk 6 sırayı alan güreşçiler Tokyo Olimpiyatları vizesi almıştı. Ülkemiz adına Serbest Stilde Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Taha Akgül ile Dünya İkincisi Süleyman Atlı, Grekoromen stilde dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp ve dünya üçüncüsü Cenk İldem, Tokyo için vizeyi alan güreşçiler olmuştu. Budapeşte'de serbest stilde 4, Grekoromende 4 ve kadınlarda 6 sıklette daha Tokyo Olimpiyatları kotaları için 14 güreşçi mücadele edecekler. Milli Takımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 5, ASKİ Spor Kulübü'nden 3, ENKA Spor Kulübü'nden 5 ve Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü'nden 1 güreşçi Olimpiyat kotası almak için mindere çıkacak. Her sıklette sadece iki güreşçi Olimpiyat kotası alabilecek. Budapeşte'deki eleme müsabakalarında 28 ülkeden 350'ye yakın güreşçi ter dökecek. Son derece zorlu geçmesi beklenen karşılaşmalarda 5 Olimpiyat ve 12 Dünya Şampiyonu güreşçi Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için mücadele edecekler.
Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler şu isimlerden oluşuyor:
65 Kg Selahattin Kılıçsallayan
74 Kg Soner Demirtaş
86 Kg Osman Göçen
97 Kg Süleyman Karadeniz
50 Kg Evin Demirhan
53 Kg Zeynep Yetgil
57 Kg Bedia Gün
62 Kg Elif Jale Yeşilırmak
68 Kg Buse Tosun
76 Kg Yasemin Adar
60 Kg Kerem Kamal
67 Kg Atakan Yüksel
77 Kg Fatih Cengiz
87 Kg Metehan Başar - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı