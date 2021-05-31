Güreşçi Efe'nin uluslararası başarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güreşçi Efe'nin uluslararası başarısı

Güreşçi Efe'nin uluslararası başarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manavgat Belediyesi Güreş Takımı'nın Milli sporcusu Efe Kölebaş, Dünya Güreş Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Serbest Güreş Şampiyonası'nda 125 kg kategorisinde 3'ncü oldu.

Manavgat Belediyesi Güreş Takımı'nın Milli sporcusu Efe Kölebaş, Dünya Güreş Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Serbest Güreş Şampiyonası'nda 125 kg kategorisinde 3'ncü oldu.

Genç güreşçi, 13 ülkenin katıldığı turnuvada, 2 Kazakistanlı ve 1 Gürcistanlı rakibini yenerek kürsüde gümüş madalya ile yerini aldı. Manavgat Belediyesi Güreş Antrenörü Bayram Ertan'ın antrenörlüğünde müsabakalara hazırlandıklarını belirten Efe Kölebaş, kazandıkları tüm başarılarda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in çok büyük emeği ve desteği olduğunu belirtti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi Güreş Takımı'nın düzenlenen bütün turnuvalarda kupa ve madalya kazanmasının kendilerine büyük gurur verdiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Daha önce Türkiye Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan genç sporcumuz Efe, bu defa da uluslararası bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu tebrik ediyor, nice şampiyonluklar kazanmasını temenni ediyorum. Manavgat Belediyesi olarak güreş sporuna gereken değeri vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Güreşçi Efe'nin uluslararası başarısı
Güreşçi Efe'nin uluslararası başarısı
Güreşçi Efe'nin uluslararası başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Adnan Menderes Antony Blinken Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güreşçi Efe'nin uluslararası başarısı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:41:34. #1.15#

title