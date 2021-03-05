Güreş: Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Turnuvası

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde grekoromen güreşte Selçuk Can, Yunus Emre Başar ve Burhan Akbudak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 72 kiloda Selçuk Can, finalde Macar Robert Attila Fritsch'e, 77 kiloda Yunus Emre Başar, Macar Zoltan Levai'ye ve 82 kiloda da Burhan Akbudak, Rus Adlan Akiev'e yenilerek ikinci oldu.

Grekoromen stilde dün Rıza Kayaalp altın, Ahmet Uyar gümüş, Cenk İldem bronz madalya kazanmıştı.

Grekoromen Milli Takımı, 136 puanla turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Turnuvada yarın başlayacak serbest stil müsabakalarında milli güreşçiler Feyzullah Aktürk ve İbrahim Çiftçi mindere çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur