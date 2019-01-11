Güreş Türkün Gücünün Mindere, Harmana ve Çayıra Yansımasıdır

Çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerine yardımcı olmak onlara sağlanabilecek en önemli desteklerin başında geliyor. Kendilerini bu alanda olumlu yönde geliştirmeyi başaran çocuklar ileride birçok alanda üstünlük sağlayabilme başarısını gösteriyorlar.

Spor yapmanın faydalarından hep bahsederiz ama genelde işin fiziksel, gelişim ve sağlığa faydaları kısmında kalırız. Halbuki spor yapmak, zihinsel ve fiziksel gelişimi sağladığı gibi, hem eğitim hayatında hem de sosyal yaşantıda bir çok kazanç sağlar. Aileler bazen yalnızca bir hobi olarak görse de, henüz gelişimlerinin başında olan çocukların küçük yaşta spora başlamaları çok önemlidir.

Biraz sporun olumlu yanlarını hatırlamamız gerekirse spor yapmak eğlencelidir. Spor yapan çocukların özgüvenleri daha yüksek oluyor. Üstelik bu olurken de disiplinle yetişiyorlar. Bu da onların ilerideki hayatları için çok önemli. Diğer bir taraftan spor yaparak fiziksel aktiviteler sayesinde stres seviyelerinin azalmasına ve hatta depresyonun önlenmesine katkı sağladığı bilimsel olarak bilinmektedir.

İstatistiksel olarak bakıldığında küçük yaştan itibaren spor yapan çocukların akademik hayatlarının daha başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. Spor çocuklar için en çok stratejik düşünme yetisi kazandırıyor ve liderlik özelliklerini arttırıyor. Takım çalışmasına yatkınlıkları arttığından ileride profesyonel kariyerlerine olumlu yönde destek sağlıyor.

Bu konudaki bilinç arttıkça, çocuklarını spora gönderen ailelerin sayısı da her geçen gün artıyor. Evet, çocuk spor yapmalı ama hangisini? Komşusunun çocuğu yüzmeye gidiyor diye kendi çocuğunu da yüzmeye zorlayan, gençliğinde basketbol oynadığı için koşup çocuğunu basketbol okuluna yazdıran, spora ne kadar erken başlarsa o kadar iyi deyip tenis kortlarına götüren aileler var.

Oysa spora başlamada anne babanın isteğinden çok, çocukların istekleri daha önemli. En iyisi mi siz çocuğunuza yapmaktan hoşlanıp, yaparken eğleneceği bir aktivite bulun. Nasıl mı ? Önce spor yaparak kendiniz örnek olun. Çocuğunuz spor yaparken paylaşmayı öğrenir, arkadaş edinir, kendine güven kazanır. Spor yapmak mutluluk hormonunu çoğalmasına yardımcı olur.

İnsan organizması hareket etme zorunluğu vardır. Sırf bu nedenle baş gösteren birtakım hastalıklar var. Spor ve bedensel etkinlik, bu hastalıklarda tedavi edici bir araç olarak kullanılıyor. Bilimsel araştırmalar, düzenli bedensel aktivitelerin insan sağlığı üzerinde çok olumlu etkiler yarattığını kanıtlıyor. Spor yalnızca sağlıklı gelişme için değil, aynı zamanda kişilik gelişimi ve zihinsel sağlık açısından da çok önemli.

Temel eğitim devresinde branşa özgü çalışmalar yapılmak istenirse mutlaka yaş gruplarının özelliklerine, öğretim metotlarına dikkat edilmeli. Kullanılan materyaller yine yaş grubu özelliklerine özgü olmalı. Örneğin 7 yaşındaki bir çocuğun basketbol eğitiminde mini basketbol topu ve çocuk potaları kullanılmalı. Eklemlere ve kemiklere ağırlığın bindiği sporlara erken yaşta başlamamalı, çalışmalarda travmaya neden olabilecek yüklenmelerden kaçınılmalıdır.

Genel olarak 1 yaş refleks hareketler dönemi, 1-2 yaş ilkel hareketler dönemi, 2-6 yaş temel hareketler dönemi ve 7 yaş üstü sporla ilgili hareketler dönemi olarak kabul ediliyor.

Çocuklar, tüm spor dallarında branşlaşmaya geçmeden temel eğitim denilen ve içerisinde denge, koşma, atlama, sıçrama, yakalama gibi temel beceri programların bulunduğu eğitim devresinden geçirilmelidir. 2-6 yaş arasında kazanılan bu çeşit beceriler doğru biçimde uygulandığında çocuğun daha sonraki yaşam kalitesine önemli derecede olumlu etki yapıyor.

Sporun çocuğa faydaları