Güreş Severler Doğu Kışlada Buluşacak

İzmit Belediyesi tarafından organize edilen Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri bu yılda güreş severleri bir araya getirecek.



Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Doğu Kışla Gençlik Parkı karşısında özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilecek. Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri 16 Eylül Cumartesi saat 11.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan güreşlere 2017 yılının başpehlivanlarının da içlerinde yer alacağı yaklaşık 600 pehlivan katılacak. Kırkpınar'ı aratmayacak güreşler için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın katılımıyla önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı gerçekleştirileceği belirtildi. - KOCAELİ