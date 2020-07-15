Güreş Milli Takımı'ndan "15 Temmuz" mesajı
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Güreş Milli Takımı'ndan "15 Temmuz" mesajı

Bolu'da kamp yapan Güreş Milli Takımı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde verdikleri mesajla demokrasiye ve Türk bayrağına sahip çıktı.

Güreş Milli Takımı'ndan
15.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:24

Bolu'da kamp yapan Güreş Milli Takımı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde verdikleri mesajla demokrasiye ve Türk bayrağına sahip çıktı.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde güç depolayan Güreş Milli Takımı Antrenörü Salih Bora, AA muhabirine, 15 Temmuz şehitlerin ruhlarının şad olmasını, gazilere de acil şifalar dilediğini söyledi.

Bora, darbe girişiminin önlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisinin çok büyük olduğunu belirterek, "Darbe girişimi esnasında insanlar sokağa düşmemiş olsaydı durumumuzun ne olacağı belli değildi. Çok büyük bir badire atlattık. Allah bir daha yaşatmasın." şeklinde konuştu.

"Milletin iradesine darbe vurmaya çalıştılar"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise 2016 yılında ülkenin çok büyük bir badire atlattığını vurgulayarak, "Milletin iradesine darbe vurmaya çalıştılar. Milletin oyları ile seçilmiş Cumhurbaşkanımıza haksız bir şekilde, daha önceki yıllarda olduğu gibi çünkü ülkemiz bunu bir çok kez yaşadı. Yine aynısını yapmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminde bulunanların unuttukları bir şeyin olduğunu söyleyen Rıza, "Halk vardı. Bu kez halk tankların karşısın çıktı. Onlar 'dur' dedi, bu hain girişime. Darbe girişimini lanetliyorum. Darbe girişimine o gün olduğu gibi halkın bundan sonra da izin vermeyeceğini düşünüyorum. İnşallah ülkemiz bundan sonra böyle bir şey yaşamaz." dedi.

Hain darbe girişimine karşı konulduğu esnada birçok şehidin ve gazilerin olduğunu hatırlatan milli güreşçi Rıza, şehitlerin ailelerine başsağlığı, gazilere de acil şifalar diledi.

"Türk'e kefen biçmek kimin haddine"

Milli güreşçi Atakan Yüksel de "İnşallah vatanımız, milletimiz, bayrağımız her zaman dimdik durur, vatan hainlerine karşı birliğimizi, dirliğimizi hiçbir zaman yitirmeyiz." dedi.

"Dünyada Türk'e kefen biçmek kimin haddine." diyen Atakan, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşanmaz. Bayrağımızı, en iyi şekilde bizler de dalgalandırır, ülkemizin gücünü bütün dünyaya gösteririz. Her Türk vatandaşının görevi ülkesine en iyi şekilde hizmet etmek diye düşünüyorum. Bizler de sporcular olarak üzerimize düşen vazifeyi tüyü bitmemiş yetimin hakkını, insanların vergisiyle buralarda kamp yapıyoruz. Bizler de bunun bilinciyle Türk bayrağını dalgalandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bundan sonra da güreş branşı olarak daha çok madalya alırız, İstiklal Marşı'mızı okuturuz. Ülkemizin değerini, kalitesini bütün dünyaya gösteririz diye ümit ediyorum."

Kaynak: AA

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