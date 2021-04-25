Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde Avrupa ikincisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde Avrupa ikincisi

Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde Avrupa ikincisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güreş Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde grekoromen stilde 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Güreş Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde grekoromen stilde 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Toplamda 5 madalya kazanan Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Milli Takımı toplamda 5 madalya kazanarak turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Şampiyonanın 60 kilogramda mindere çıkan Kerem Kamal, Ukraynalı Viktor Petryk'i 5-1 Belaruslu Artsiom Katsar'ı 7-2 yenerek çıktığı finalde Dünya Şampiyonu Rus Sergey Emelin'e yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Milli güreşçinin Rus güreşçi Emelin ile karşılaştığı müsabakada ilk devrede yaptığı 4 puan önce verilirken, rakibin itirazı sonucu puanlar geri alındı.

Bugün mindere çıkan bir diğer güreşçi 67 kilogramda Murat Fırat ise Rus asıllı İtalyan rakibi Zaur Kabaloev'i 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Şampiyonada grekoromen stilde alınan 5 madalya şu şekilde:

Rıza Kayaalp (Altın)

Ekrem Öztürk, Kerem Kamal ve Yunus Emre Başar (Gümüş)

Murat Fırat (Bronz)

Grekoromen stilde şampiyon Rusya olurken, Gürcistan da üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye serbest stilde ise Taha Akgül ve Süleyman Atlı ile Altın, Süleyman Karadeniz ile de gümüş madalya kazandı.

Ay-yıldızlılar şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 8 Madalya ile tamamladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Aykut Kocaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde Avrupa ikincisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 03:43:04. #1.14#

title