Güreş Liselerinin Sayısı Artıyor

Daha önce Sivas'ta açılan güreş lisesi ile güreş alt yapısı konusunda dev bir adım atan Türkiye Güreş Federasyonu şimdide İstanbul'a güreş lisesi kazandırdı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın güreş eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yürüttüğü çalışmalar sonuçlarını verdi. Sivas'ta serbest güreş eğitimi verilirken, şimdide İstanbul'da Güreş müfredatlı Koca Yusuf İmam Hatip Lisesi yetenek sınavları ile öğrenci alımına başladı. Bu okulda da Greko-Romen güreş eğitimi verilecek. Yetenek sınavı ile öğrenci alacak olan Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip lisesine başvurular 26 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Tek amaçlarının alt yapıdan yetenekli sporcular yetiştirmek olduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Biz önce YİBO projemizle güreşe yeteneği olan sporcuları tespit edip yetiştirmeye başlıyoruz. Ardından bu çocuklar güreş liselerine gidecekler. Serbest güreş için Sivas, Greko-Romen için İstanbul'da iki güreş lisemiz var. Çocuklar hem okuyacaklar hem de bu projelerimiz sayesinde güreş sporunu yapacaklar. Eğer lisenin adından BESYO'larda branşlaşırsa çocuklarımız her branşta hem okul hem de sporu aynı anda yürütebilirler. Böylelikle de yetenekli sporcularımız okul mu spor mu ayırımında kalmazlar. Daha önce Sivas'ta yer alan güreş lisemize şimdide İstanbul'da Kocayusuf Anadolu İmam Hatip lisesini ekledik. Güreşe ilgisi ve yeteneği olan gençlerimiz bu okula başvurup yetenek sınavına katılabilirler" ifadelerini kullandı. - İstanbul